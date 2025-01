Liberoquotidiano.it - "Questa è l'ultima cosa da fare": Ramy e Capodanno, Salvini spiana la sinistra in tv

Matteosi racconta a Dritto e Rovescio. Il vicepremier comincia dalla sentenza di assoluzione nel processo Open Arms: "Sul caso Open Arms ho fatto tre anni di processo, perché da ministro dell'Interno ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano ovverosia bloccare gli sbarchi dei clandestini, il risultato è un processo perché lain aula disse 'deve andare a processo'". E ancora: "Un conto è commentarlo in uno studio tv, un conto è quel venerdì di fine dicembre quando vai in Aula alle nove della mattina e quando poi il giudice si alza e dice 'ci vediamo alle sette per la sentenza'. E tu tra quelle 11 della mattina, dopo due ore di discussione, e le sette di sera", ha proseguito. "Io ne ho viste tante nella mia vita, ma quelle otto ore sono lunghe. Nessuno mi restituisce tre anni di processi e di insulti, però sono felice perché hanno riconosciuto che ho fatto quello che gli italiani mi chiedevano di".