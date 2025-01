Ilgiorno.it - Perché finiamo in relazioni tossiche? L’esperta: “Spesso nelle coppie entrambi diventano dipendenti”

MONZA –, dipendenze affettive che impediscono di uscire da situazioni conflittuali, strategie manipolatorie. I social. Sono molti gli ingredienti che sembrano emergere dietro alla vicenda sfociata l’altra notte in un omicidio a Bovisio Masciago. Con una giovane donna, Stella Boggio, che estenuata a quanto dichiarato dalle continue violenze fisiche e psicologiche subìte dal compagno Marco Magagna lo ha ucciso con una coltellata al petto. Elena Ritratti non è soltanto una psicologa, con tanto di studio a Monza, ma è anche una psicologa penitenziaria, ammessa a lavorarecarceri italiane per occuparsi di detenuti e della loro riabilitazione. Senza addentrarsi troppo in un caso ancora da chiarire, tentiamo di fare chiarezza. Si è parlato di legittima difesa. “Un concetto sensibile, chesuscita critiche.