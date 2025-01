Agi.it - Per Cecilia "una notte insonne ma bella", "non pensavo di essere liberata così presto"

AGI -Sala "l'ho sentita al telefono per la prima volta stamattina e aveva una voce felice: non ha dormito questama è stata una, di adrenalina": Lo ha riferito la direttrice di Chora News, Francesca Milano, intervistata da RaiNews24 nella redazione milanese della testata. "Aspettiamo i suoi tempi per raccontare la sua storia ma conoscendola sarà senz'altro", ha aggiunto Francesca Milano che dirige la testata giornalistica di Chora Media con cuiSala collabora realizzando podcast. Anche un familiare della giornalista 29enne, rispondendo al citofono della casa romana, ha detto che Sala "in questo momento ha bisogno di una pausa. Spero che comprenderete, in questo momentonon è disponibile, è in pausa diciamo, appena sarà disponibile racconterà la sua storia", ha concluso l'uomo.