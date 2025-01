Ilgiorno.it - Ospedale di Merate. Si cercano anestesisti

A.A.A.libero professionisti o gettonisti cercansi per l’di. Marco Trivelli, direttore generale dell’Asst di Lecco cui fa capo il San Leopoldo Mandic, ha messo sul piatto quasi un milione e mezzo per reclutare specialistie rianimatori in libera professione o in cooperativa che per cominciare garantiscano la copertura di 958 turni da 12 ore per due anni, al costo di 1.020 euro lordi tutto compreso, più la possibile proroga per altri 12 mesi per ulteriori 479 turni. Gli specialisti, oltre a coprire i turni nel reparto di Rianimazione diretto dal primario, supporteranno i colleghi della Terapia intensiva respiratori dell’Inrca, si occuperanno di implementare l’attività di Terapia del dolore, le sessioni operatorie e ambulatoriali e il servizio di anestesiologi dedicato ai diversamente abili, del posizionamento di accessi vascolari e della creazione di un servizio per il trattamento e la gestione del dolore post-intervento.