Orto a gennaio | le semine le raccolte e i lavori da fare questo mese

Temperature rigide, freddo, gelo e neve fanno di, almeno sulla carta, unpoco favorevole per la coltivazione dell’. Tuttavia,non significa dover rinunciare ai buoni propositi per l’anno nuovo anche in fatto di giardinaggio e cura del verde. Oltretuttoperiodo è ideale per pensare alla semina protetta e preparare il terreno in vista della primavera. Preparazione del terreno A, il terreno potrebbe essere umido o bagnato, quindi è importante attendere che si asciughi prima di lavorarlo. Evita di lavorare il terreno quando è ancora ghiacciato, per non compromettere la struttura. Se il terreno risulta particolarmente pesante, è possibile eseguire lavorazioni a bassa intensità per evitare che si formi una crosta superficiale. L’operazione più importante è la distribuzione del concime.