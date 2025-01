Nuovi bus elettrici a Firenze | finanziati da Unione Europea

Leggi su Corrieretoscano.it

Arrivati a Firenze 12 bus elettrici con relativi impianti di ricarica. Saranno utilizzati per la linea del centro storico di Firenze e garantiranno un servizio di trasporto efficiente, moderno e rispettoso dell'ambiente. Si tratta di dodici bus modello Karsan, da 6 metri, ideali per il tessuto urbano delle strade di Firenze. Questi 12 mezzi, finanziati con i fondi arrivati dall'Unione Europea nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 per circa 4 milioni, informa Autolinee Toscane con un comunicato, dopo che con i fondi REACT del Next Generation EU si era provveduto a finanziare gli impianti di ricarica necessari, e che si uniscono ai futuri bus previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono stati presentati questa mattina in piazzale Michelangelo alla presenza della sindaca di Firenze, Sara Funaro, dell'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli e dell'ad di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, oltre al direttore del Dipartimento Centro Alessandro Stocchi, al capo movimento per il bacino di Firenze Gabriele Montagni, all'amministratore delegato di Karsan Okan Ba?, al direttore di Karsan Europe srl Halit Özgür Altinsoy e alla responsabile commerciale di Karsan Europe per l'Italia Seda Nese.