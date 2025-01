Anteprima24.it - Nuova Giunta, siglato il documento della pace Nargi-Festa

Tempo di lettura: 3 minutiDopo l’accordo trovato, firmato ildal Sindaco di Avellino, Laura, dal Capogruppo di “Davvero”, Mario Spiniello, dal Capogruppo di “Siamo Avellino”, Alberto Bilotta, e dal Capogruppo di “Viva la Libertà”, Monica Spiezia.“Come talvolta accade in politica, finanche nei gruppi più coesi come il nostro, negli ultimi giorni, la nostra maggioranza è stata attraversata da fibrillazioni amministrative che si sono sostanziate plasticamente anche in Consiglio comunale. Tuttavia, ci siamo candidati per il buon governonostra città e, quindi, siamo consapevoli che qualsiasi difficoltà può e deve essere affrontata e risolta attraverso il dialogo ed il fisiologico confronto tra tutti.Abbiamo il dovere di realizzare il progetto di crescita ed il programma di governo sulla scorta dei quali abbiamo chiesto ed ottenuto la fiduciacittà e dell’Assise comunale.