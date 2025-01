Nascite -34% in 16 anni e meno iscrizioni a scuola Valditara a rischio 130 mila cattedre in 10 anni Verdi-Sinistra | Meno alunni per classe e più insegnanti

Leggi su Orizzontescuola.it

Il dato statistico è chiaro: -34% dirispetto al 2008, anno in cui in Italia si registrò il valore più alto dall'inizio degliDue. In base all'ultimo rapporto Istat (dati 2023), il declino demografico in Italia è influenzato da due fattori principali: la contrazione della fecondità e il progressivo invecchiamento della popolazione. Il numero medio di figli per donna è sceso ulteriormente negli ultimi, passando da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi così al minimo storico di 1,19 figli registrato nel 1995. Una tendenza costante del nostro Paese che ha conseguenze anche sulla. L'articolo, -34% in 16, “a130in 10”.: “pere più” .