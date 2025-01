Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Ius scholae? Non metterei altra carne al fuoco. Quella italiana è un’ottima legge sulla cittadinanza ma bisogna agire sui tempi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Iuso ius culturae? Io penso che questo governo si debba concentrare sulle materie che sono nel programma, molto corposo. Nonal“. Così Giorgiarispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di fine anno. Sottolineando cheè “”,ha specificato: “Continuo a ritenere che ci sia una ragione per cui lo ius soli o lo iusnon siano fenomeni così diffusi nel mondo. Ladi un minore è di solito collegata alladella famiglia. Siccome nella stragrande maggioranza dei paesi non è possibile la doppia, se accade che un figlio acquisisce lae i genitori no e poi” questi ultimi “decidono di tornare in patria, il ragazzo diventa straniero nel suo paese di origine”.