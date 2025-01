Linkiesta.it - Meloni dice che il lavoro per la liberazione di Cecilia Sala non è ancora terminato

«Ieri è stata una bella giornata per l’Italia intera, una bella giornata per me». Così la presidente del Consiglio Giorgiaha aperto la conferenza stampa di inizio anno dall’aula dei gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, riferendosi alladella giornalista. «Vi farò una confessione», ha detto. «Tra le molte cose che accadono quando si ricopre un incarico complesso come il mio, posso dirvi che non ho mai provato un’emozione più grande di quella provata ieri quando ho potuto chiamare la madre diper dirle che sua figlia stava tornando a casa».ha precisato che è stato uncollettivo di governo e intelligence. Ha ringraziato il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e anche i giornalisti per aver rispettato il silenzio stampa chiesto dalla famiglia di