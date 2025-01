Cityrumors.it - Massimo Cacciari: “Ha ragione il Papa sull’indulto, è giusto seguirlo”

Leggi su Cityrumors.it

Il professore, famoso per la sua linea garantista e anche per le sue idee, è d’accordo con quanto esorta il Pontefice sull’amnistiaSe qualcosa non gli sta bene, non ha problemi a dirlo. Spesso a urlarlo e a scontrarsi anche in maniera vibrante con chi gli si oppone, rispettando il parere altrui a meno che non sia “un’amenità acclarata”.: “Si segua il, altrimenti è uno scandalo di civiltà” (Ansa Foto) Cityrumors.itE’ il professore di filosofia ed ex Sindaco di Veneziache sulla giustizia ha il suo pensiero, ma allo stesso tempo anche tanta amarezza nel constatare che “tanto alla fine, si parla e si dice sempre di tutto sulla giustizia, ma poi non si fa mai nulla”. Ma stavolta è arrivato il momento di “fare le cose per bene”, anche perché “ci sono persone che soffrono e che vedono processi allungarsi senza motivo, e non è”.