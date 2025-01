Ilfattoquotidiano.it - Lutto per Meghan Markle, è morto Guy: “Devastata dal dolore, ho pianto talmente tante lacrime che non riesco nemmeno a contarle”. Le foto inedite con l’amato cagnolino

Ha il cuore spezzatoquando, dopo aver deciso di rimettere piede sui social, pubblica il suo terzo post sul nuovo profilo Instagram. E’ il desiderio di dire addio pubblicamente al suo cucciolo adottato in un rifugio nel 2015 la ragione che ha spinto la più strenua combattente dell’odio diffuso on line a rimettere la propria vita alla mercé di troll ed eventuali odiatori. Una occasione in più anche per permettere al mondo di infilare lo sguardo nella vita privata dei duchi del Sussex che hanno sempre dichiarato di voler custodire la propria privacy gelosamente. Guy, ora, ha ribaltato regole e convinzioni e ha preso la scena ceduta da unache si è detta “dal”. Tutti gli amanti degli animali non potranno che riconoscersi in quella sofferenza e sicuramente l’averla resa pubblica non può che aver generato grande empatia nei suoi confronti.