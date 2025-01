Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Milano 14-20, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: le ‘Scarpette Rosse’ a +6 alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo quarto: Olimpiaavanti 14-20 sulTel!14-20 Shayok sulla!12-20 AAAARMOOONI BROOOKSSS!! TRIPLAAAAAAAA12-17 Chiuso il gioco da tre punti dall’americano:ristabilisce il +5!12-16 ZACH LEDAY! LA GIOCATA DEL CAMPIONE, COL FALLO.12-14 Zach LeDay col piazzato:torna avanti!12-12 2/2 per Randolph in lunetta, per pareggiare i conti.10-12 Levi Randolph da due tiene ilin scia a metà primo quarto.8-12 Nikola Mirotic perfetto!8-10 Dentro il libero dell’argentino: +2.8-9 BOLMARO COL FALLO!8-7 Uno-due micidiale di Williams in contropiede: sorpasso Tel!6-7 Williams sfrutta il fisico e riporta ila -1.4-7 2/2 per Levi Randolph a cronometro fermo.2-7 Nikola Mirotic appoggia: +5 Olimpia!2-5 Mannion per Gillespie: schiacciata!2-3 Randolph sblocca il punteggio anche per il