Le nomination agli Oscar 2025 e i Critics Choice Awards posticipati a causa degli incendi di Los Angeles

I devastantiche stanno colpendo Loshanno portato alla decisione di posticipare l'annuncio dellee la cerimonia dei. Gliche stanno devastando Loshanno portato alla scelta di posticipare alcuni eventi cinematografici, tra cui ie l'annuncio delle. La cerimonia di consegna dei premi, che era in programma domenica al Barker Hanger del Santa Monica Airport, è stata attualmente spostata al 26 gennaio. Il posticipo delleL'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha spostato l'annuncio delleda venerdì 17 a domenica 19 gennaio, estendo il periodo delle votazioni di due giorni. Bill Kramer, CEO dell'organizzazione, ha parlato del cambiamento nel programma