La moda gender neutral | un viaggio attraverso l’inclusività e l’espressione personale

Life&People.it Spopola sulle passerelle, sui social e, soprattutto, per le strade: è la. Ma di cosa si tratta esattamente? Prima di tutto è importante sottolineare che laless, è sempre esistita. Creativi e anticonformisti hanno trovato il modo di esprimere la propria identità anchel’abbigliamento, proprio per questo motivo, non la possiamo definire una vera e propria tendenza, piuttosto un manifesto ufficiale di un fenomeno sociale più vasto e complesso.Da anni, ormai, lanon è più confinata al concetto binario di abbigliamento maschile o femminile, ma riflette la fluidità dell’identità nella nostra società moderna. Con l’abbandono delle etichette di genere che sono diventate sempre più obsolete, la(ma potremmo chiamarla anchefluid) rappresenta proprio questo: un cambiamento di stile e di espressione che i grandi nomi del fashion system devono seguire.