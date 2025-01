Ilgiorno.it - La mantide brasiliana. No al rito abbreviato: "Abbiamo superato un grande ostacolo"

"Siamo contenti. È andata bene per ora". Poche parole quelle di Annamaria Trentarossi, madre di Fabio Ravasio, pronunciate uscendo dall’aula dove si sta decidendo sulchiesto da quattro degli otto imputati. La sua preoccupazione era tutta verso l’ex compagna, Adilma Pereira Carneiro, accusata di essere la mente dietro il piano per uccidere Ravasio, travolto il 9 agosto mentre era in bici. Sulla vecchia Opel, che lo ha travolto, il madella donna Marcello Trifone e il figlio Igor Benedito, ritenuto al volante. Annamaria e il masi sono costituiti parte civile, assistiti dagli avvocati Barbara D’Ottavio e Francesco Arnone, e hanno chiesto un milione di euro di risarcimento a testa. "Il giudice ha rigettato la richiesta di", ha commentato l’avvocato D’Ottavio.