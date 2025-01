Romadailynews.it - Jimmy Carter, muore il presidente lungimirante e pacifico

, l’excentenario degli Stati Uniti, (in carica dal 1977 al 1981) e vincitore del premio Nobel per la pace nel 2002, è deceduto il 29 dicembre 2024. L’exha vissuto più a lungo di qualsiasi altronella storia, festeggiando il suo 100° compleanno lo scorso ottobre. Si può quindi affermare che la sua vita è stata lunga, prospera e ricca di soddisfazioni. Lascia dietro di sé quattro figli, undici nipoti e quattordici pronipoti.La moglie di, Rosalynn, con cui ha condiviso 77 anni di matrimonio, è venuta a mancare nel novembre 2023 all’età di 95 anni.era figlio di un coltivatore di arachidi; da giovane, nel 1943, studiò ingegneria alla Naval Academy e, nel 1946, entrò a far parte della Marina. Divenne sommergibilista e prestò servizio sia nella flotta atlantica che in quella del, raggiungendo il grado di tenente.