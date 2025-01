Io a Jessica avevo detto una cosa… Grande Fratello Luca Calvani si sfoga con Amanda

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata dell’8 gennaio 2025 delMorlacchi ha deciso di abbandonare il reality in segno di protesta contro la decisione della produzione di nominarla d’ufficio insieme a Ilaria Galassi ed Helena Prestes, a seguito di accesi scontri avvenuti nelle settimane precedenti. La scelta diha suscitato diverse reazioni tra i coinquilini, in particolare quella di. L’attore ha espresso il suo punto di vista, affermando di ritenere cheavesse adottato una strategia nel suo comportamento all’interno della Casa. Inoltre, è emerso un retroscena riguardante una proposta avanzata da.>> “Lorenzo ha già avvisato”. Alcaos ormai scoppiato dopo il terremoto-Secondo quanto riportato, la cantante avrebbe suggerito all’attore di fingere una relazione sentimentale per aumentare le loro possibilità di permanenza nel gioco.