Internet satellitare | al via bando gara per sperimentazione in Lombardia

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 gen. (askanews) – Aria, l’agenzia di Regioneper gli acquisti, ha pubblicato ilda 5 milioni di euro per dotare le aree periferiche a bassa connettività di connessione. Sulla piattaforma telematica Sintel è stata pubblicata la procedura ad evidenza pubblica per selezionare i fornitori ai quali affidare lo sviluppo dellaper usare, in modo complementare alla fibra, le connessioni satellitari. Il finanziamento è pari a 5 milioni di euro, per la quota di competenza del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri, a valere sul Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre che, in quota parte di finanziamento, da fondi di Regionepari a 1 milione e 500 mila euro.