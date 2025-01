Ilgiorno.it - Il quarto binario tra Rho e Gallarate, un sogno ancora lontano

Moroni Perché è importante iltra Rho e? Sulla Rho-non tutti i treni viaggiano alla stessa velocità e questo penalizza fortemente la capacità della linea. I 4 binari consentirebbero la separazione dei flussi tra lenti e veloci. Per treni veloci intendiamo i treni che effettuano poche fermate lungo la tratta, ad esempio i Regio Express (fanno fermata solo a, Busto e Legnano). Per lenti, invece, i treni suburbani che effettuano tutte le fermate. In mezzo ci mettiamo anche i merci. Tra Milano ela frequenza a 30 minuti della S5 è considerata insufficiente ma non migliorabile e sulla stessa linea devono convivere anche i treni Regio Express, merci ed Eurocity. La differenza di velocità, che è la cosa più critica di un orario ferroviario, è davvero significativa per un servizio Suburbano che di norma fa fermate ogni 2/5 km.