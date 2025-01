Gamberorosso.it - I migliori ristoranti di Cortina scelti dal Gambero Rosso

Fervono i preparativi per le Olimpiadi invernali 2026, il grande evento sportivo che convoglierà qui sulle Dolomiti e a Milano migliaia di visitatori, tifosi e atleti da tutto il mondo.è quindi un grande cantiere operativo dove si corre per adeguare le strutture e il sistema di ospitalità nelle scadenze previste. Senza però perdere un grammo del suo appeal come meta per una settimana bianca a misura di sciatori a ogni grado di abilità e di turisti attratti dall'allure mondano che da sempre la contraddistingue. Anche gastronomicamente la situazione è interessante: ecco una selezione dei.IdidalAlajmoNella suggestiva baita l’aperitivo è servito al bar con lounge annessa. La champagneria offre sontuose “cavialate” (storione Beluga, focaccine calde e crema acida all’erba cipollina: 500 grammi, 1.