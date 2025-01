Ilgiorno.it - I caloriferi non funzionano: rientro al freddo alle superiori

Non è stato piacevole ila scuola per gli studenti del Galilei e del Pacioli, soprattutto nel vecchio edificio della sede centrale di via delle Grazie. Gli alunni hanno trovato ifreddi e sono rimasti in aula con cappotti e giubbotti. Aule e laboratori sono rimasti ghiacciati finoprime ore del pomeriggio. Disagio anche nella sede di via Dogali, dove le classi erano al caldo mentre nei corridoi i termosifoni sono rimasti freddi per buona parte della mattinata. Per sopperire ai vari disservizi, la Provincia di Cremona, che è responsabile della manutenzione degli istituti, ogni tanto invia alcuni tecnici che tamponano momentaneamente la situazione, come è accaduto anche a dicembre, ma poi il problema si ripresenta inesorabilmente. È già la terza volta, dall’inizio della stagione termica, che inizia alla metà di ottobre.