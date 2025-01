Biccy.it - Giacomo Leopardi gay? Nella serie un bacio con Antonio Ranieri

era? Un’etichetta è difficile dargliela, ma stando a quanto sappiamo – e a quanto ci hanno fatto vederea lui dedicata,– Il Poeta dell’Infinito – potrebbe aver avuto una storia d’amore con, descritto dagli storici come un suo amico fraterno.si sono incontrati per la prima volta quando il poeta aveva una trentina d’anni: si conobbero a Firenze e successivamente approfondirono la loro amicizia a Napoli, dove vissero insieme fino alla morte di lui nel 1837. Le lettere scambiate tra i due durante la loro amicizia fraterna / storia mostrano un’affettuosità e una profondità che hanno spinto alcuni studiosi a ipotizzare che fra loro potesse esserci qualcosa di più oltre una semplice amicizia. In una delle lettere più celebri,scrive a: “mio, tu non mi abbandonerai però mai, né ti raffredderai nell’amarmi.