Fisco, Meloni “Va dato un segnale al ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) – Il taglio delle tasse “che sia rimasto al palo non direi. Noi ci siamo concentrati su quella che era una priorità oggettiva, ovvero mettere in sicurezza i redditi che non ce la facevano. Sicuramente vaunalnonfinora per ragioni di risorse limitate”. Lo ha detto il premier Giorgia, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare.sat/gtr (Fonte video: Camera dei deputati)Unlimited News - Notizie dal mondo