Oasport.it - F1, Franco Colapinto lascia la Williams ed è il nuovo pilota di riserva dell’Alpine

Leggi su Oasport.it

è ufficialmente ildi, dopo aver firmato un contratto pluriennale con la scuderia francese. Il giovane argentino comincerà dunque la prossima stagione di Formula Uno “in panchina”, pronto a subentrare in caso di necessità ai titolari Pierre Gasly e Jack Doohan. Il 21enne sudamericano, dopo aver sostituito Logan Sargeant innelle ultime nove gare del 2024, potrebbe prendere il posto di Doohan a stagione in corso nel caso in cui le prestazioni dell’australiano non dovessero rivelarsi all’altezza nei primi GP del Mondiale.“Sono davvero felice di poter entrare a far parte del team Alpine. Prima di tutto voglio ringraziareper tutto il supporto che mi ha dato sin dal primo momento in cui sono entrato nella loro Academy fino all’ultima gara corsa assieme ad Abu Dhabi.