ETA per il Regno Unito dal 2025: quando parte e come ottenerlo

A partire dal, chiunque desideri visitare ilper turismo, affari o transito dovrà presentare un'Autorizzazione Elettronica di Viaggio (ETA). Questo nuovo requisito, introdotto nell'ambito del rafforzamento delle misure di controllo delle frontiere, interessa molti viaggiatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul costo, sulla procedura di richiesta e sull’utilizzo dell’app dedicata. Che cos’è l’ETA?specificato sul sito ufficiale del Consolato Generale d’Italia Londra L’ETA (Electronic Travel Authorisation) non è un visto, bensì una previa autorizzazione (elettronica) a viaggiare verso il, che viene riservata agli stranieri esentati dall’obbligo di visto. È simile all’ESTA americano o all’eTA canadese e sarà necessario per i cittadini di diversi Paesi, tra cui gli Stati membri dell’UE, che in precedenza non avevano bisogno di visti.