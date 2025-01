Sport.quotidiano.net - Dall'andata al ritorno asimmetrico, come sono andate le gare del secondo turno

Pisa, 9 gennaio 2025 - Grazie al calendario, ledelnon saranno identiche a quelle deldel girone d'. Vediamofinite le sfide che si ripropongono in questo weekend partendo dal Pisa. Pisa-Carrarese - La Carrarese ha vinto l’unico precedente contro il Pisa in Serie BKT (1-0 all’); quella toscana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono le prime duenel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947. Salernitana-Sassuolo - Dopo il successo nella gara di(4-0, il 23 novembre 2024), il Sassuolo potrebbe vincere senza subire gol due sfide di fila contro la Salernitana per la prima volta in Serie BKT. Cosenza-Mantova - Dopo aver perso nella gara dicontro il Mantova (2-3), il Cosenza potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una formazione neopromossa per la seconda volta negli ultimi due campionati di Serie BKT (0-2 sia all’che alvs Catanzaro nello scorso torneo) Frosinone-Cremonese - Dopo l’1 a 0 dell’con gol di Vazquez, il Frosinone cerca la terza vittoria (su nove precedenti) contro la Cremonese in Serie BKT (4N, 3P), entrambi i successiarrivati incasalinghe: 1-0 il 1° novembre 2020 e 2-1 il 9 aprile 2022.