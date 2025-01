Romadailynews.it - Cina: Grande Muraglia, tratto piu’ pericoloso aprira’ primo percorso turistico

Pechino, 09 gen – (AgenziaXinhua) – Ladi Jiankou, una delle sezionipericolose della, quest’anno inaugurera’ il suo, aprendo al pubblico un segmento precedentemente off-limits, secondo le autorita’ del distretto di Huairou di Pechino, dove si trova la sezione. Ilche verra’ aperto al pubblico e’ il segmento tra le torri di difesa 141 e 145. Zhang Tong, funzionario dell’Ufficio per la cultura e il turismo di Huairou, ha dichiarato che ile’ stato inaugurato per mostrare i risultati del restauro e dell’archeologia e per guidare il pubblico a “visitare legalmente la”. La sezione di Jiankou e’ una delle partipericolose della, e dunque un’attrazione per gli escursionisti temerari.