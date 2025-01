Gqitalia.it - Ci dispiace ma probabilmente Robert Pattinson non indosserà una cravatta alla vostra cena

Leggi su Gqitalia.it

Laentra ed esce dall'abbigliamento maschile da quando esiste Hollywood. Manon l'ha mai indossata e, ancora una volta, la star di Mickey 17 ha insegnato al mondo come fare uno smart-casual ancora più casual.All'inizio di questa settimana, al National Board of Review Gala di New York,è stato invitato a salire sul palco per fare un discorso. E mentre molti degli altri ospiti speciali, come John Lithgow e Lin-Manuel Miranda, erano tutti in giacca e, il nostro leader del movimento sans-tie si è presentato davanti al microfono con i capelli appena acconciati e nient'altro che un colletto bianco attorno al collo.The National Board of Review Annual Awards Gala - InsideKevin Mazur/Getty Imagesci offre una grande lezione di stileIn occasione del LVMH Prize,, il grande *ambassador* di Dior ha dedicato un'attenzione particolare ai piccoli dettagliLa moda è sempre stata una questione importante per l'attore britannico.