Cecilia Sala nessuno scambio Nordio | Prematuro parlare di estradizione dell’iraniano Abedini

“La situazione diè squisitamente giuridica, e va studiata nella sua complessità, indipendentemente dal felice esito della vicenda“. Così a La Stampa il ministro della Giustizia, Carloper il quale “dell’” negli Usa “è, anche perché sino ad ora la richiesta formale non è ancora arrivata al nostro ministero”. Nella stessa intervista,parla dell’inizio della discussione in Aula della riforma della giustizia per la separazione delle carriere dei magistrati. L’Anm ha collegato esplicitamente il flop del processo penale telematico a una riforma che considerano “inutile e dannosa”. Che cosa risponde a chi l’accusa di “assoluta indifferenza ai problemi reali”? “Ovviamente – risponde– non c’è alcun rapporto tra le difficoltà di un’innovazione tecnologica rivoluzionaria, come il processo telematico, con la separazione delle carriere che io sto auspicando e sulla quale scrivo da trent’anni.