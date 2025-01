Thesocialpost.it - Cecilia Sala, le parole del giorno dopo: “Non mi hanno mai spiegato perché sono finita in cella. Ora sono confusa ma sto bene”

, felicissima, mi devo riabituare, mi devo riposare. Stanotte non ho dormito per l’eccitazione e la gioia, la notte precedente per l’angoscia, ma stomolto contenta”.ha raccontato così le prime ore trascorse a casa, a Roma,essere stata liberata. Tornata nel suo appartamento al Celio, ha confidato le sue emozioni a Mario Calabresi, direttore di Chora Media, arrivato a trovarla con un mazzo di fiori. Ha affidato al suo podcast il racconto dei giorni difficili passati a Evin, il famigerato carcere iraniano.“L’Iran era il Paese in cui più volevo tornare”, ha detto. “Volevo rivedere le persone che avevo incontrato e a cui mi ero affezionata. Non mi è statomi abbiano messa in isolamento. Stavo lavorando in hotel al podcast, quando mibussato alla porta.