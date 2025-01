Lapresse.it - Calciomercato, Psg su Kvaratskhelia: il Napoli apre alla cessione

Mentre si avvicina la partenza di Randal Kolo Muani, il Paris-Saint-Germain continua a lavorare dietro le quinte per ingaggiare l’ala georgiana Khvitchadal. I contatti – secondo l’Equipe – sono ancora costanti e autorevoli intermediari del mercato stanno cercando in questi giorni di trovare una soluzione per vedere concretamente la pratica andare avanti.L’apertura delC’è una differenza sostanziale rispetto ai mesi scorsi: i dirigenti partenopei non sono chiusi a unadel 23enne giocatore con contratto fino al 2027. In questo caso, il PSG dovrebbe affrontare una forte concorrenza in Inghilterra, quella del Manchester United.