Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: Rashford e Nuñez in forse, Gomis l’alternativa

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildelsi concentra sul centravanti. I problemi in fase realizzativa dei rossoneri sono noti da tempo e né l’arrivo di Conceiçao in panchina né la vittoria in Supercoppa sembrano destinati a risolverli. Perché se è vero che il nuovo tecnico portoghese ha portato una ventata d’aria fresca aello e che la vittoria di Riad ha dato un’iniezione di energia al Diavolo, è altrettanto palese che sia Morata sia Abraham in questa prima metà di stagione abbiano faticato a trovare la via del gol, 6 per l’inglese, solo 5 per lo spagnolo contando tutte le competizioni. Non fanno meglio gli esterni, anzi. Puliši? è l’unico a salvarsi, con 7 marcature, mentre da Leão ci si aspettava qualcosa in più delle 6 reti firmate, così come da Chukwueze e Okafor, rispettivamente a 3 (di cui due nel 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia) e 1 gol.