Brest-Lione Ligue 1 | streaming formazioni pronostico

è una partita valida per la diciassettesima giornata di1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, diretta tv, probabili.Dopo tre vittorie di fila nella prima partita del 2025 si è fermata la corsa del: due a zero sul campo dell’Angers, risultato anche inaspettato, e primo boccone amaro da ingoiare. E classifica che ovviamente rimane non preoccupante, sarebbe esagerato dirlo, ma sicuramente non felice per la squadra bretone.1:(AnsaFoto) – Ilveggente.itDiscorso invece diverso va fatto per il, capace nella prima uscita di quest’anno di battere il Montpellier. Sulla carta sembrava un impegno assai agevole, quasi di passaggio per questa seconda uscita stagionale, e invece si è rivelato più difficile del previsto tant’è che la vittoria è arrivata solamente nel recupero e grazie ad un’autorete.