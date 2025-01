Ilrestodelcarlino.it - Avis, il bilancio: in un anno 123 nuovi iscritti

Continua a crescere l’di Guastalla, nonostante le difficoltà dovute al reperimento didonatori che possano sostituire i veterani, costretti a ritirarsi per motivi di età. I dati aggiornati sono stati diffusi nei giorni scorsi, in occasione dell’incontro degli auguri di fine, con la relazione di Nadia Truzzi, presidente della locale sezione. I donatori sono 1.233, di cui 773 uomini e 460 donne, ai quali si aggiungono diciotto soci non donatori. Inel 2024 sono stati 123, a fronte di 80 cancellazioni. La percentuale più alta è quella di soci tra i 46 e i 55 anni, ma sono ben 103 gli under 25. Tra gli uomini figurano 691 italiani, 21 europei e 61 extraeuropei, tra le donne 417 italiane, 12 europee e 31 extraeuropee. Il numero di donazioni di sangue intero è stato di 1.