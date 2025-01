Tvzap.it - “Abbandono la Casa”: “Grande Fratello”, l’annuncio ufficiale del ritiro (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. La puntata di ieri sera del “” è stata molto dedicata. La produzione ha allestito un vero e proprio tribunale per Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e Helena Prestes, protagoniste durante la settimana di liti molto accese. Alla fine, verso la mezzanotte, è arrivato il provvedimento del “”: Ilaria, Jessica e Helena sono state mandate direttamente in nomination. Jessica Morlacchi, però, non ha accettato la decisione del “” ed ha deciso di ritirarsi dal gioco. (Continua.)Leggi anche: “”, la scoperta incredibile su Jessica: la cugina è famosissima ()Leggi anche: “Ti piglia un infarto”. “”, Jessica Morlacchi stronca il nuovo arrivato ()“”, il riassunto della puntata di ieri seraQuella di ieri sera è stata una delle puntate più delicate nella storia del programma.