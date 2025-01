Sport.quotidiano.net - Vis, sirene juventine per il bomber Okoro. Venezia tratta la cessione per una bella cifra

"Se la partita si fosse giocata in undici contro undici sarebbe stata molto più. Pur creando alcuni pericoli in area avversaria, nel secondo tempo abbiamo potuto soltanto mettere in mostra il nostro spirito di sacrificio e la nostra grande organizzazione difensiva. Tuttavia anche in questa circostanza abbiamo dimostrato di meritare di essere così in alto in classifica. Questi risultati sono il frutto di un gran lavoro compiuto dalla società ad inizio stagione. Confermando un grande allenatore ci è stata fornita l’opportunità di raffinare concetti già intrapresi lo scorso anno". Parole di rammarico e di orgoglio quelle pronunciate al termine della gara contro l’Arezzo da Denis Tonucci. "In uno scontro così equilibrato un uomo in più fa la differenza. L’espulsione è a mio avviso gratuita.