Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 08 | 45

DELL’8 GENNAIO ORE 08.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE OGGI C’È UN’INSIDIA IN PIÙ: LA NEBBIA LA NEBBIASEGNALATA LUNGA LA CASSIA E LA CASSIA VEIENTANAANCHE SULLE FLAMINIA E SALARIA, SIA SUI TRATTA EXTRAURBANI SIA ALL’INTERNO DEL RACCORDO ANULARE LE INDICAZIONE IN CASO DI NEBBIA SONO:DIMINUIRE LA VELOCITÀ E RENDERSI VISIBILI.NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI.ANCHE DI GIORNO, ACCENDIAMO GLI ANABBAGLIANTI E I FENDINEBBIA.GLI ABBAGLIANTI NON AIUTANO A VEDERE MA CI RENDONO PIÙ VISIBILI QUINDI, SI RALLENTA ANCHE PER LA NEBBIA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA LEONESSA FILE SULLA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE LOCALIZZATE DA VLLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN TUTTI I CASI VERSO IL CENTRO AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONENORD DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI AL RACCORDO ANULARE E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E CASSIA POI DALLA-FIUMICINO ALL’OSTIENSE E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE A TRATTI DA BUFALOTTA E FINO ALLA A24 POI CODE DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA INFINE, AUTO N CODA SULLA-FIUMICINO E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISPETTIVAMENTE DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA E DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral