Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2025 ore 07:30

DELL’8 GENNAIO ORE 07.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITÀ LAVORATIVEA COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE LA NEBBIA CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ SU ALCUNI TRATTI STRADALI E AUTOSTRADALINELLO SPECIFICOIN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLITRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E CEPRANONEBBIA ANCHE SULLE DIRAMAZIONI NORD E SUDSEGNALATA NEBBIA E VISIBILITÀ RIDOTTA SULLA FLAMINIA, PERTANTO SI RALLENTA TRA RIANO E LABARO PIÙ AVANTI CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTIPOI PER TRAFFICO AUTO IN CODA SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALISUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO AUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIAIN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA E TRA CASILINA E TIBURTINASUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRODA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral