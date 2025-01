Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Atalanta: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I friulani vogliono l’intera posta per coltivare il sogno europeo, mentre i bergamaschi sono in piena lotta per il titolo.vssi giocherà sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18 presso la BluEnergyArenaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI friulano stanno vivendo una stagione positiva con il nono posto in classifica a quota 25 punti. La squadra di Runjiac viene da due pareggi consecutivi ed ha perso soltanto una partita nelle ultime cinque. Un risultato positivo contro la Dea rafforzerebbe le loro ambizioni in chiave europea.I bergamaschi sono reduci dal pareggio esterno contro la Lazio che ha interrotto la serie di 11 vittorie consecutive, ma che mantiene aperta la striscia di 13 risultati utili di fila.