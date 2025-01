Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla Cassia code il raccordo ospedale San Pietro Fatebenefratellirallentato in via di Boccea tra via Torrevecchia via Mattia Battistini alla Balduina via Marziale chiusa per una ballamento doppio senso di marcia in via Duccio Galimberti da piazza Giovenale a via Elio Donato rallentamenti sulla Salaria tra Fidene e via dei Prati Fiscali nel tratto della A24congestionato tra lo svincolo Togliatti e lo svincolo tangenziale est è sempre sulla tangenziale est e rallentamenti tra la batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi proseguono i lavori in via della Stazione Tiburtina la strada è chiusa tra piazzale della stazione Tiburtina a Piazzale delle Crociate code Cristoforo Colombo in via Pontina In collaborazione con Luce Verde infomobilità