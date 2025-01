Butac.it - Tachipirina, ibuprofene e patente di guida

Leggi su Butac.it

La notizia durante le vacanze natalizie è rimbalzata un po’ ovunque ed è stata trattata da colleghi fact-checker, tra cui Open, che già il 30 dicembre segnalava la cosa come disinformazione, ma continuate a segnalarcela pertanto abbiamo pensato di fare cosa utile nel trattare anche noi, in pochissime righe, questa storia.Una segnalazione ricevuta poco dopo Natale, insieme agli auguri (che ricambiamo anche se fuori tempo massimo) riportava queste parole:Ma davvero se prendo l’corro il rischio che mi ritirino la?GrazieTitolava infatti MotorZoom (testata del solito gruppo Magellano Tech Solutions Srl di cui abbiamo già abbondantemente parlato):“Ho preso una2 giorni fa”ritirata e sequestro del veicolo: trattato al pari di un criminaleMa si tratta di disinformazione, probabilmente realizzata dallo stesso autore (l’articolo è firmato Daniele Silvestri) o non verificata.