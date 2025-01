Sicurezza stradale a Santa Marinella | semafori della discordia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – In questi giorni l’Amministrazione comunale diha annunciato importanti novità per quanto riguarda la: un programma ricco di interventi sulle strade cittadine che prevede nuovi, asfaltature strade, strisce pedonali Smart City e presentazione delle Linee Guida per gli attraversamenti rialzati.“Laè una priorità per la nostra Amministrazione- dichiara il sindaco Pietro Tidei – In questi giorni prenderanno il via diversi interventi che mirano a migliorare la viabilità e ladi alcune strade comunali che presentano criticità, garantendo maggiorea tutti gli utentistrada”.Gli interventi in programmaNella programmazione è prevista la sostituzione di trecon nuovi e moderni impianti digitali, dotati di sistema countdown e attraversamento sonoro per non vedenti, come contemplato nell’ affidamento del servizio di videosorveglianza.