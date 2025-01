Puntomagazine.it - Scoperto un antico vulcano sommerso nel Mar Tirreno: un Potenziale rischio per la sicurezza dei Campi Flegrei e di Ischia

Une una frana sottomarina nel Marrivelano nuovi rischi per le aree vulcaniche deie diUn team di ricercatori italiani ha recentemente fatto una scoperta straordinaria nel Mar, lungo ie l’Isola di: l’esistenza di une di una vasta frana sottomarina che potrebbe aver causato uno tsunami in passato. La scoperta, pubblicata sulla rivista Geomorphology, è il risultato di un lavoro di ricerca condotto da esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica elogia (INGV) e dell’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR). La ricerca ha rivelato per la prima volta la geologia sottomarina di quest’area, che era finora sconosciuta.UnMai Descritto PrimaIl principale risultato dello studio è l’identificazione di una caldera di grandi dimensioni, un tipo di struttura vulcanica che si forma quando la camera magmatica di uncollassa a seguito di un’imponente eruzione.