San Rocco ennesimo incidente alla ‘curva della morte’ sulla via Emilia

Sanal Porto (Lodi) –schiantofamigerata: poco prima delle 15, infatti, due auto si sono scontrate frontalmente a una manciata di metri dpericolosa ‘elle’ lungo il trattovia, in territorio di Sanal Porto e tristemente nota per la sua estrema pericolosità e l'altissimo tasso di incidenti. Sul posto si sono subito recati i soccorritori del 118 di Piacenza e i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Codogno: il tratto di strada è stato chiusocircolazione del traffico visto che le due auto, in seguito al tremendo botto, occupavano quasi per intero la sede stradale. Due i feriti, un 62enne ed un 86enne trasferiti all'ospedale di Piacenza, fortunatamente non in gravi condizioni. SempreStatale 9, ma questa volta lungo il tratto urbano di Casalpusterlengo, sempre allo stesso orario, un 39enne è stato travolto da un mezzo in transito ed è stato trasferito all'ospedale di Codogno per accertamenti.