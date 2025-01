Presto sta male Paura in volo prima l’atterraggio d’emergenza poi la corsa in ospedale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Atterraggio di emergenza per unpartito da Istanbul e diretto a Algeri, il pilota è stato costretto a fare una sosta non programmata, per così dire, a Brindisi. Solo qualche giornosi era avuta su uneasyjet costretto ad un atterraggio di emergenza. Partito da Antalya, in Turchia, e diretto all’aeroporto Gatwichk di Londra a causa di un’adolescente di 16 anni che avrebbe provato ad aprire il portellone con l’aereo inrompendone la maniglia e minacciando addirittura di accoltellare uno dei membri dell’equipaggio”.>> “Lei è mia figlia”. La conduttrice si presenta ‘in coppia’ da Caterina Balivo: non è la suavolta in tv ma oggi ha 19 anni, è bellissima e uguale a leil Sun, citando alcuni testimoni oculari, scrive come una 16enne avrebbe perso la pazienza perché accanto a lei sedeva una bambina di 10 anni colpita da un forte attacco di tosse.