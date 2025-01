Lanazione.it - Più sicurezza nelle strade. Addio agli angoli ciechi. Pd e Sinistra a braccetto per l’obbligo dei sensori

Mozione approvata, lungo la scia milanese. Firenze prende nota e segue il capoluogo lombardo. È passato ieri in consiglio comunale l’atto a doppia firma che unisce maggioranza e opposizione insieme per una batta comune, quella dellastradale. Dalla commissione 6 vivibilità urbana è uscita la mozione sostenuta da Palagi (Spc) e Pampaloni (Partito Democratico) che prevede "di un sensore per angolo cieco e dell’apposito adesivo che ne segnala il pericolo per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, così come per i veicoli destinati al trasporto di merci a partire dalle 3,5 tonnellate (categorie M2, M3, N2 ed N3), analogamente a quanto fatto dal Comune di Milano nell’estate del 2023". Quando parliamo di ‘’ facciamo riferimento a quelle aree che il conducente fa più fatica a tenere d’occhio quando deve spostarsi di lato e svoltare, anche con l’aiuto di specchi, ma che spesso gli altri utenti della strada non percepiscono come zone pericolose da cui tenersi a distanza.