Phoenix Chi Brown la figlia di Mel B contro il principe William | E’ un ‘nepo baby’ anche lui ma non ha certo il nostro stesso trattamento

Chi sono i “Nepo Baby”? Il termine venne reso virale nel 2022 da un articolo di un magazine di New York che si occupò nel dettaglio della questione di quelli che in Italia definiremmo “i figli di”, ma “vip”. Quello, poi, è stato definito l’anno dei nepo baby dal momento in cui tanti rampolli, figli di celebrities della Generazione X, hanno cercato le luci della ribalta sulle orme di mamma o papà. Ma non tutti trovano un pubblico generoso e felice di accoglierli, anzi, molti subiscono dure critiche. L’ultima ad aver preso coraggio per denunciare “le difficoltà” nel guadagnarsi un posto al sole avendo un nome e una famiglia ingombrante alle spalle è stataChi, ladi Mel B e del suo primo marito, il ballerino Jimmy Gulzar.La venticinquenne inglese che sogna di diventare una dj famosa e di trovare spazio in televisione, come conduttrice, ha lanciato le sue accuse dirette senza mezzi termini verso chi rende il clima intorno ai “figli di” tossico e chi viene risparmiato perchè, seppur appartenente alla categoria dei nepo baby, porta una corona in testa.