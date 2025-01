Inter-news.it - Parolo: «Inter dev’essere brava a gestire il ko con il Milan. Possibili crepe!»

Marcosi è pronunciato sulla sconfitta dell’contro il, in finale di Supercoppa Italiana, invitando i nerazzurri a dimenticarla in fretta per rialzarsi nell’immediato.IL RAGIONAMENTO – Marcoha analizzato a Step on Football il ko dell’, in finale di Supercoppa Italiana, contro ildi Sergio Conceicao: «La sconfitta può avere un impatto sul campionato? Può lasciare qualche strascico, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni. Tutti davano l’per favorita, la squadra si sentiva forte, per cui la sconfitta potrebbe creare qualche piccola crepa. Dovrà esserela società, Marotta è bravissimo in questo. Quest’anno c’è una pressione diversa, l’deve vincere tutto. Se non vince il campionato o esce agli ottavi di Champions League è un fallimento.