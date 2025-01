Quotidiano.net - Paramount+, le serie tv più attese di gennaio 2025: da Curfew a Star Trek Section 31

punta ad ampliare il proprio catalogo di offerte per gli abbonati. Tratv e film, ci sono diverse opzioni per soddisfare anche i gusti più difficili. Ecco i titoli in uscita nelle prime settimane dell’anno insieme alla relativa data di uscita. Dexter – Original Sin – Stagione 1 Continua la messa in onda dellatv, in contemporanea con gli Stati Uniti. In totale sono 10 gli episodi che compongono la prima stagione di questo prequel che arriva dopo il successo internazionale dellaoriginale, Dexter (e il sequel ‘New Blood’). La trama è ambientata nel 1991 quando il giovane Dexter Morgan (interpretato da Patrick Gibson) inizia il suo tirocinio come tecnico forense per il Dipartimento di Polizia di Miami Metro. E lì comincia la sua trasformazione in un serial killer vendicativo.